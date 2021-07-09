Перед убийством жертву заставили выкопать себе могилу в Бурятии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Бурятии перед судом предстанут два местных жителя 47 и 29 лет. Их обвиняют в грабеже и изощренном убийстве. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

- По данным следствия, прошлым летом обвиняемые работали на деляне в лесном массиве на территории Мухоршибирского участкового лесничества вместе с малознакомым напарником. 3 июля 2020 года они вместе стали распивать спиртные напитки в жилом вагончике. Ночью в ходе произошедшей ссоры один из обвиняемых открыто похитил у нового работника телефон, а второй спустя некоторое время нанес потерпевшему побои, - рассказали в ведомстве.

Избитый мужчина пообещал, что обратится в полицию, после чего напарники решили убить его. Лесорубы на тракторе увезли жертву вглубь леса и заставили копать яму. Затем они, передавая друг другу нож, несколько раз ударили своего напарника в грудь и закопали его тело.

Утром мужчина сказали начальнику, что пропавший работник накануне собрал вещи и ушел в неизвестном направлении. Позже в полицию обратились родственники погибшего с сообщением о его исчезновении.

У одного из обвиняемых удалось обнаружить телефон потерпевшего, после чего оба соучастника написали явки с повинной и затем в ходе допросов дали подробные показания об обстоятельствах учиненной ими расправы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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