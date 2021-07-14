20 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставили в Иркутскую область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставили в Иркутскую область. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Сейчас региональное министерство здравоохранения занимается распределением вакцины в прививочные пункты Приангарья. В ближайшее время «Спутник V» направят в муниципалитеты, - рассказали в ведомстве.

Сегодня первым компонентом вакцины привита почти 431 тысяча человек, полный курс иммунизации от коронавируса прошли около 303 тысяч жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

376 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки. Это максимальный суточный прирост в нашем регионе с начала пандемии. (подробности)

Когда закончатся дожди и придет жара, рассказали иркутские синоптики. Метеорологи поделились прогнозом погоды в Иркутске до конца недели. (подробности)

Я не мог подобрать другой метод: появилось видео допроса иркутянина, который грозил сбросить с 14 этажа 3-летнего сына. Кадры сняты в первые секунды после задержания. (подробности)