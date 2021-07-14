Двое человек погибли в аварии с грузовиком на трассе «Иркутск-Оса-Усть-Уда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельная авария произошла на 60 километре автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда» в районе села Александровское Боханского района. Там столкнулись «Тойота Филдер», большегруз «МАЗ» и «Тойота Спринтер». Погибли двое человек. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры «Тойоты Спринтер» мужчина и женщина погибли. В медицинские учреждения с различными травмами доставлены 4-летний пассажир и 79-летний водитель «Тойоты Спринтер», а также водитель «Тойоты Филдер», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель «Тойоты Филдер» не имел права управлять транспортным средством.

По данному факту полицией проводится проверка с установлением всех причин и обстоятельств, способствовавших совершению ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я не мог подобрать другой метод: появилось видео допроса иркутянина, который грозил сбросить с 14 этажа 3-летнего сына. Кадры сняты в первые секунды после задержания. (подробности)

Написал жене, что она не увидит сына живым: Угрожавший сбросить сына с 13 этажа отец заранее спланировал месть. Мужчина похитил сына из детского сада и специально приехал в многоэтажку в Иркутске. (подробности)

Когда закончатся дожди и придет жара, рассказали иркутские синоптики. Метеорологи поделились прогнозом погоды в Иркутске до конца недели. (подробности)