Охотников, которые нашли бродившего 4 дня по тайге 15 летнего подростка, наградили в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция наградила четырех жителей Иркутского района Германа Грабуна, Алексея Новоселова, Александра Тюменцева, Ивана Грабуна, которые помогли найти 15-летнего без вести пропавшего в тайге мальчика. Охотники на лошадях прочесывали лес на лошадях и обнаружили подростка. Всего в поисках ежедневно участвовало до 500 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На поиски подростка были мобилизована полиция, местные жители, отряды волонтеров, военные, сотрудники СУ СК России по Иркутской области, МЧС, Росгвардии, представители администрации района и прилагающих населенных пунктов, а также просто неравнодушные люди. Прилегающая территория обследовалась с помощью вертолетов, как ведомственных, так и частных, - рассказали в ведомстве.

Мальчика нашли 1 июля. Он был дезориентирован на местности и 4 дня ходил по лесу в районе родного села. Он увидел в небе на вертолет и пошел за ним. Так он встретил мужчин.

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