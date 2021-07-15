Движение через ж/д переезд в поселке Селенгинск будет ограничено 16 июля Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Движение через железнодорожный переезд в поселке Селенгинск в Кабанском районе Бурятии ограничат 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- На переезде будут производиться ремонтные работы, - говорят специалисты.

Для удобства автомобилистов время для ремонта выбрано с наименьшим трафиком – с 4 до 8.15 утра по местному времени.

Объехать перекрытый маршрут можно через другие железнодорожные переезды – на 5549 километре дороги – это село Нюки и 5563 километре – село Брянск.

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