Движение по улице Байкальская в Иркутске будет ограничено с 15 по 22 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! Движение по улице Байкальской в Иркутске будет ограничено движение. Там пройдут аварийные работы на водопроводной линии. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На улице Байкальская от дома №46 до дома №50 движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе. Ремонт пройдет с 15 по 22 июля, - рассказали в ведомстве.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах и планировать маршрут с учетом перекрытия участков дорог.

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