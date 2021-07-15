Движение по улице Байкальская в Иркутске будет ограничено с 15 по 22 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Внимание, автомобилисты! Движение по улице Байкальской в Иркутске будет ограничено движение. Там пройдут аварийные работы на водопроводной линии. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
- На улице Байкальская от дома №46 до дома №50 движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе. Ремонт пройдет с 15 по 22 июля, - рассказали в ведомстве.
Водителей просят быть аккуратными на дорогах и планировать маршрут с учетом перекрытия участков дорог.
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