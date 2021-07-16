Движение транспорта по улице Октябрьской в Иркутске будет закрыто с 23 июля по 7 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске продолжаются запланированные работы на дорогах города. Так движение по улице Октябрьской будет закрыто больше, чем на две недели. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 23 июля по 7 августа будет закрыто движение автотранспорта на улице Октябрьской революции в районе дома №22а. На данном участке ведутся работы по устранению аварийной ситуации на сетях электроснабжения, - рассказали в ведомстве.

Автолюбителей просят быть аккуратными на дорогах и планировать маршрут с учетом перекрытия участков дорог.

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