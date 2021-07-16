25 лесных пожаров действуют в Иркутской области

В Иркутской области на утро16 июля действует 25 лесных пожаров. 17 из них были зарегистрированы раньше, а 8 - вновь обнаружены. Их общая площадь - больше 26,5 тысяч гектаров. На местах тушения работают 289 десантников, 84 работника леспожарных станций, 84 мобилизованных жителя и 33 единицы техники. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За минувшие сутки в регионе ликвидировали восемь лесных пожаров. Самый крупный- в Катангском районе. Его площадь составила 2334 гектара. Также ликвидировали три пожара в Усть-Илимском районе, по одному в Усть-Кутском, Киренском, Нижнеилимском и Чунском районах. Площадь всех ликвидированных пожаров составляет 2402,3 гектара. В тушении принимали участие 87 человек и 27 единиц наземной техники, - рассказали в ведомстве.

Распространение пяти пожаров в Катангском, Усть-Илимском и в Нижнеилимском районах удалось приостановить.

Сегодня на большей части Приангарья высокие и чрезвычайные классы опасности пожаров в лесах. В северных районах региона действует противопожарный режим. На территории Катангского района с 5 июня из-за лесных пожаров введен режим ЧС.

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