7 населенных пунктов попали в зону задымления от лесных пожаров в Иркутской области

16 июля зафиксировано задымление от лесных пожаров в 7 населенных пунктах Иркутской области: Ербогачен, Ерема, Непа, Токма, Подволошино Катангского района, поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района. Это связано с пожарами в Приангарье и Якутии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Организовано взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами населенных пунктов. Проводится разъяснительная работа с населением, даются рекомендации по профилактике отравления продуктами горения при задымленности атмосферного воздуха, мониторинг складывающейся обстановки, - рассказали в ведомстве.

Об ухудшении самочувствия или здоровья местные жители не сообщали.

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