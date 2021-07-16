Расписание пригородных поездов Тайшет – Саранчет изменится в июле Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание пригородных поездов Тайшет – Саранчет изменится в июле. Это с вязано с тем, что на участке Тайшет-Тагул проведут работы по модернизации. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- По понедельникам 19 и 26 июля 2021 года на Восточно-Сибирской железной дороге курсирование пригородных поездов №№ 6741, 6743 Тайшет – Саранчет, №№ 6740, 6742 Саранчет – Тайшет будет скорректировано: составы будут следовать по вторникам 20 и 27 июля 2021 года по нормативному расписанию, - рассказали в ведомстве.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать маршрут. Узнать об изменениях в расписании можно на станциях и в кассах.

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