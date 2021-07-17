Сибиряк погиб после того, как на него упала бетонная балка. Фото: СУ СК России по Забайкалью.

Трагический случай произошел 15 июля во время строительных работ на одном из объектов в Черновском районе Читы. Там, при монтаже бетонной конструкции 61-летний водитель автокран задел стрелой бетонную балку, которая упала на кабину крана. От полученных травм крановщик погиб на месте.

- По этому факту начата проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Были нарушены правила безопасности при работах или нет, пока неизвестно. Сейчас следователи выясняют все подробности гибели мужчины и допрашивают свидетелей.

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