Режим ЧС введен в селе Баклаши Шелеховского района из-за подтопления. Фото: Стас Асламов (Архив)

Режим ЧС введен в селе Баклаши Шелеховского района. Там подтопило приусадебные участки, на 10 из них вода подошла вплотную к жилым домам. Все они располагаются в близости с карьером. Ранее на данной территории был введен повышенной готовности. Об этом сообшают в пресс-службе администрации Шелеховского района.

- Также местные власти производили откачку воды с улиц и отсыпали дамбу. Принято решение о приобретении собственной насосной станции. Также проведено предварительное обследование гидрологами для оперативной разработки технического решения по отводу воды, - рассказали в ведомстве.

В кратчайшие сроки Администрации района должны предоставить срочное решение проблемы, а также капитальное – по восстановлению системы мелиоративных каналов.

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