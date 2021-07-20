Более 12 тысяч абитуриентов поступят в колледжи и техникумы Иркутской области в этом году
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Колледжи и техникумы Иркутской области определили количество бюджетных мест в наступающем учебном году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
- В 74 колледжа и техникума зачислят 12 411 абитуриентов на 47 профессий и 98 специальностей среднего профессионального образования, - сообщили в ведомстве.
Абитуриенты смогут выбрать любое направление из 15 программ, например, повар, маляр, швея, слесарь и столяр.
В 34 средние специальные учебные заведения планируется принять 1 258 обучающихся.
В связи с эпидемиологической обстановкой поступающим придется отправлять документы по почте или через сайт организации до 15 августа.
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