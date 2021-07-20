Житель Тайшета осужден за незаконную продажу леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области мужчина сядет в тюрьму на 5 лет и 5 месяцев. Он незаконно продавал древесину в Тайшете. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЛУ МВД России на транспорте.

- Всего злоумышленник сбыл древесину общим объемом 425 кубометров стоимостью около 2 миллионов рублей, рассказали в ведомстве.

Тайшетский городской суд вынес приговор по статье за нелегальную заготовку древесины в крупных размерах. Осуждённый был директором организации, которая занималась лесозаготовкой. Как выяснилось, он продавал лес от имени «подставного» предпринимателя с марта по сентябрь 2017 года.

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