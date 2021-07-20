Житель Алтая признался в убийстве двух жителей Иркутской области через неделю после преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он самостоятельно обратился в полицию с признательными показаниями об убийстве двух мужчин, приехавших из Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по республике Алтай.

- По предварительным данным, вечером 12 июля 2021 года злоумышленник привез своих знакомых: 39 - и 48-летнего жителей Приангарья на участок местности в урочище «Березовая пола», расположенный на территории Усть-Коксинского района, с целью разбирательства по поводу возникшего конфликта, связанного с продажей скота, за поставку которого потерпевшие оплатили денежные средства, не получив товар в пункте назначения на территории Кыргызстана. В ходе возникшей ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из нарезного огнестрельного оружия в обоих потерпевших, причинив тем самым телесные повреждения, от которых последние скончались на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Чтобы замести следы, мужчина прикрыл тела погибших ветками и скрылся с места убийства. Спустя неделю осознав произошедшее, он пришел в полицию с явкой с повинной, рассказав о преступлении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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