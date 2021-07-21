Два села в Бодайбинском районе попали в зону задымления от лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На утро 21 июля два населенных пунктах Иркутской области продолжают находиться в зоне задымления из-за крупных лесных пожаров, действующих в регионе и республике Саха Якутия. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В зону задымления попали поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района. Организовано взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами населенных пунктов. Проводится разъяснительная работа с населением, даются рекомендации по профилактике отравления продуктами горения при задымленности атмосферного воздуха, мониторинг складывающейся обстановки,- рассказали в ведомстве.

О плохом самочувствии из-за задымленности местные жители в экстренные службы не обращались. Ситуация обыденной жизнедеятельности не мешает.

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