Проезд по улице Марата в Иркутске будет ограничен до конца августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! Проезд по участку улицы Марата в Иркутске будет ограничен. Там пройдет строительство тепловой сети. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- До 20.00 31 августа ограничено движение на участке автодороги по улице Марата от пересечения улиц Чкалова и Марата до дома №10 по улице Марата, - предупредили в ведомстве.

Место проведения работ огорожено, установлены предупреждающие знаки. Автолюбителей просят быть аккуратными на дорогах и планировать маршрут с учетом перекрытия дорог города.

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