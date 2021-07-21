Военный комиссариат Иркутской области разыскивает родственников Федора Корниенко. Фото: администрация Иркутска

Военный комиссариат Иркутской области разыскивает родственников Федора Даниловича Корниенко. Медаль «За отвагу» №3641736 на его имя была найдена на территории региона. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В соответствии с информацией Центрального архива Министерства обороны РФ, данная награда была вручена Федору Даниловичу Корниенко, 1923 года рождения, уроженцу Черниговской области. На момент награждения в 1956 году он проживал в селе Долинское Карагандинской области, - рассказали в ведомстве.

Военный комиссариат просит откликнуться родственников Федора Корниенко для передачи медали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагически завершены поиски 38-летней иркутянки, пропавшей месяц назад. Женщина исчезла в июне этого года. (подробности)

Проезд по улице Марата в Иркутске будет ограничен до конца августа. Там пройдет строительство теплосети. (подробности)

Два села в Бодайбинском районе попали в зону задымления от лесных пожаров. О плохом самочувствии из-за задымленности местные жители в экстренные службы не обращались. (подробности)