42 пациента умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки

42 пациента умерло от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 21 июля 390 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 81 851. Об этом сообщают в оперативном штабе региона в соцсетях.

- За минувшие сутки из больниц Приангарья выписались 135 пациентов, болевших COVID-19. Продолжают лечение в медицинских учреждениях региона еще 5783 жителя, - рассказали в ведомстве.

Переболели и справились с вирусом 185 человек за сутки. Всего в Иркутской области выздоровели 72 165 жителей.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 3150 пациентов, 42 за минувшие сутки. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 357 человек, 5 за сутки.

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