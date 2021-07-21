Турист, которого два дня разыскивали в Слюдянском районе, вышел на связь с родственниками. Фото: БПСО

В Слюдянском районе два дня искали 40-летнего иркутянина, который с 16 июля ушел по маршруту: река Слюдянка – метеостанция «Хамар-Дабан» – пик Чекановского – гора Золотая – ручей Куркавочный – падь Ореховая. 18 июля мужчина должен был закончить поход, но до 21 июля о его местонахождении было ничего не известно. Об этом сообщают в официальном аккаунте БПСО МЧС России.

- 20 июля три спасателя Слюдянского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда, совместно со спасателем ПСС Иркутской области обследовали местность по пути следования пропавшего. Они прошли вверх по ручью Куркавочный около 17 километров, остановились на ночь перед горой Золотая. Сегодня утром поиск возобновился. Мужчина и его собака породы маламут не были обнаружены, - рассказали спасатели.

Позже выяснилось, что без вести пропавший мужчина вышел на связь со своими родственниками. Он рассказал, что во время похода разбил телефон и не смог сообщить о своем местоположении. Иркутянин выходит с попутной группой туристов с маршрута и вскоре вернется домой.

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