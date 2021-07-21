Ремонт улицы Баррикад продолжается в Иркутске

В Иркутске продолжается ремонт улицы Баррикад. Работы начались в июне. Сегодня выполнено 30% от общего объема. Укладка асфальта выполняется в два слоя, устанавливаются бордюры и металлические ограждения. Отдельное внимание уделят водоотведению. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Ремонтные работы на улице Баррикад идут согласно графику, качество удовлетворительное. Подрядная организация обязуется сдать объект в срок. Сейчас, кроме ремонта ливневки, ведется установка бордюрного камня, в связи с этим пришлось перекрыть одну полосу движения, - рассказали в ведомстве.

В этом году планируется ремонт участка улицы Баррикад от Маратовского кольца до Ушаковской. В 2022 работы проведут на участке от Ушаковской до Братской. Таким образом, за два года улица будет полностью восстановлена.

Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

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