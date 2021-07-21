В Перми стартовали съемки девятого сезона сериала "Реальные пацаны". Фото: пресс-служба ТНТ

Съемки девятого сезона сериала "Реальные пацаны" стартовали в Перми. В новых сериях главный герой сериала Колян вернется в старую квартиру, где он жил раньше со своей мамой и вспомнит весь жизненный путь. Свои воспоминания Колян постарается изложить в автобиографичной книге под названием "Последний реальный пацан". Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ТНТ в Иркутске.

- Новый сезон будет состоять из 20 серий. Колян испытает кризис среднего возраста, у многодетного отца Вована начнется "послеродовая" депрессия, Машка уйдет от Эдика, который в этот раз проиграет все деньги и попытается освоить мастерство онлайн-трейдера, но это лишь только начало, - рассказали в пресс-службе телеканала.

К своим ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая, Армен Бежанян, Марина Федункив, Игорь Ознобихин и другие знакомые зрителям актеры.

Съемки продлятся три месяца. Премьера "Реальных пацанов" состоится в следующем году.

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