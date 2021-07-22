В Зиме оштрафовали женщину, которая помогла осужденному не выполнять обязательные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зиме приговор суда услышала 48-летняя женщина, которая совершила служебный подлог. В 2019 году, она, занимая должность в одном из казенных учреждений помогла осужденному, который за езду пьяным за рулем, был приговорен к обязательным работам, эти самые работы не выполнять.

- Она создала видимость исполнения наказания и внесла в официальные документы – табели учета использования рабочего времени заведомо ложные сведения об отбытии осужденным наказания без их фактического исполнения, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области.

За это женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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