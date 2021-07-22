Завершены поиски заключенного, сбежавшего из колонии в Улькане Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чуть больше недели подышал свободой. Сотрудники отдела розыска ГУФСИН, полицейские и сотрудник кинологической службы задержали заключенного, который 12 июля сбежал из колонии-поселения №39 в поселке Улькан Казачинско-Ленского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области

- Днем, 21 июля его нашли в 100 километрах от Киренска, рядом с рекой Лена, - отметили в ведомстве.

Побывав на свободе, беглецу предстоит задержаться за решеткой на более долгое время. Теперь его срок наверняка увеличится.

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