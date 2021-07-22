12 пожаров потушили в лесах Приангарья за минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области борьба с лесными пожарами продолжается. Так, за прошедшие сутки удалось потушить 12 пожаров. Из вновь обнаруженных – два возгорания в Братском и Усть-Илимском районах общей площадью 0,3 гектара. Остальные 10 пожаров находились на площади 3511,8 гектаров, по два в Бодайбинском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Тайшетском районах, в Усть-Илимском и Чунском районах по одному. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

- Локализовано четыре вновь обнаруженных возгорания на общей площади 14,5 гектаров, три из них – в Братском районе, одно – в Усть-Илимском, - рассказывают в ведомстве.

Найденные раньше пожары на утро 22 июля удалось приостановить на общей площади 9296 гектаров. По три из них в Бодайбинском и Катангском районах, по два – в Усть-Удинском и Нижнеилимском районах, по одному в Киренском и Братском районах.

Таким образом, сейчас действует пять новых пожаров на площади 76,6 гектаров: два – в Нижнеилимском районе, по одному – в Киренском, Братском и Усть-Илимском районах. А 16 пожаров общей площадью 33278 гектаров были обнаружены раньше. 14 – в Катангском районе, по одному – в Нижнеилимском и Киренском районах.

Стоит отметить, что за 21 июля три пожара из одиннадцати появились из-за халатности местных жителей. Остальные возгорания возникли во время грозы.

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