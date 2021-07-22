400 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

На 22 июля 400 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 82 251. Об этом сообщают в оперативном штабе региона в соцсетях.

- За минувшие сутки из больниц Приангарья выписались 146 пациентов, болевших COVID-19. Продолжают лечение в медицинских учреждениях региона еще 5637 жителей, - рассказали в ведомстве.

Переболели и справились с вирусом 164 человека за сутки. Всего в Иркутской области выздоровели 72 329 жителей.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 3548 пациентов, 38 за минувшие сутки. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 361 человек, 4 за сутки.

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