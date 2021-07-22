Сибирячка украла с чужой дачи компьютер, бытовую технику и продукты
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Шелеховский дачник обратился в полицию. Дом обокрали, пока хозяин был на работе. Воровка оказалась жительницей того же садоводства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Выбрав момент, когда мужчина уехал на работу, женщина днем 19 июля выдергой сняла дверь с петель и, проникнув в помещение, вынесла оттуда ценные вещи, которые сразу продала знакомым, - рассказали в ведомстве.
30-летний хозяин участка приехал домой и сразу заметил пропажу: украли бытовую технику, компьютер, музыкальный центр, продукты питания и другие вещи. Оперативники из полиции быстро вышли на след злоумышленницы. Это была 36-летняя женщина, уже судимая за такое преступление.
Органами власти возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Собраны доказательства и подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.
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