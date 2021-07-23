Напавшего с ножом на семью с двумя детьми мужчину задержали в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске участковый задержал мужчину, который напал с ножом на семью с двумя детьми. Ранее судимый злоумышленник был в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленника разыскивали правоохранители с тех пор, как он на улице напал на людей. Семья с двумя детьми гуляла, а мужчина проходил мимо. Вдруг он толкнул девочку на асфальт. Началась драка. Отец кинулся защищать свою дочь, а преступник в ответ достал нож и начал размахивать им. Порезы были непроникающими. Хулиган быстро скрылся, - рассказали в ведомстве.

Однако через три дня его на улице города заметил полицейский. Участковый понял, что прохожий очень похож на разыскиваемого вооруженного хулигана. В ходе личного досмотра у мужчины был изъят нож. Его доставили в отдел.

Выяснилось, что злоумышленник был судим за разбой. Полиция возбудила уголовное дело по статье за хулиганство.

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