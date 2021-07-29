Больше 85 тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено в Иркутской области Фото: Екатерина ЗАХАРОВА

На 29 июля 402 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 85 031. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области 211 человек, с начала пандемии - 73 558. Выписались из больниц за сутки 108 пациентов. 5238 жителей продолжают лечение в медучреждениях региона, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 29 пациентов, всего 3763 человека. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 375 пациентов, 2 за минувшие сутки.

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