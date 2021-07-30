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Происшествия30 июля 2021 10:06

Полицейские разыскивают водителя «Тойоты», сбежавшего с места аварии в Иркутской области

Владельца второй машины с травмами увезли в больницу
Анастасия МОРОЗОВА
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Полицейские разыскивают водителя «Тойоты», сбежавшего с места аварии в Иркутской области.

Полицейские разыскивают водителя «Тойоты», сбежавшего с места аварии в Иркутской области.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне вечером, 29 июля, две иномарки столкнулись на трассе в нескольких километрах от Байкальска. Водитель «Тойоты» оставил машину и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили в официальном аккаунте Управления ГИБДД Иркутской области.

- Полицейские выяснили, что на автомобиле «Тойоты» установлены подложные госномера, - рассказали в ведомстве.

38-летний мужчина за рулем «Ниссана» получил травмы. Его увезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах, ищут скрывшегося водителя, а также просят всех, кто что-либо знает о ДТП, обратиться в отдел полиции.

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