Полицейские разыскивают водителя «Тойоты», сбежавшего с места аварии в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне вечером, 29 июля, две иномарки столкнулись на трассе в нескольких километрах от Байкальска. Водитель «Тойоты» оставил машину и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили в официальном аккаунте Управления ГИБДД Иркутской области.

- Полицейские выяснили, что на автомобиле «Тойоты» установлены подложные госномера, - рассказали в ведомстве.

38-летний мужчина за рулем «Ниссана» получил травмы. Его увезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах, ищут скрывшегося водителя, а также просят всех, кто что-либо знает о ДТП, обратиться в отдел полиции.

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