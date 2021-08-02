В Бурятии поймали приезжего, который ограбил продуктовый магазин и спалил чужую машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Северобайкальске полиция задержала 20-летнего жителя Иркутской области, который ночью 30 июля поджег чужой автомобиль. А незадолго до этого он стащил с прилавка магазина алкоголь, табак и продукты. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия

- Прибывшими на место происшествия правоохранителями установлено, что автомобиль принадлежит 59-летнему местному жителю. Ущерб составил 600 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, вычислили злоумышленника, который облил машину и поджег. Когда его поймали, он признался, что приехал в Бурятию отдохнуть. А машину сжег, будучи сильно пьяным, и хозяина иномарки не знает.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье за хулиганское уничтожение чужого имущества путем поджога. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности по статье «Грабеж».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске мужчины, которых попросила о помощи 80-летняя пенсионерка, ограбили ее и спустили с лестницы. "Помощникам" грозит до 4 лет колонии. (подробности)

Сибирячка погибла, спрыгнув с 5-го этажа, спасаясь от вооруженного брата. Мужчина также ранил свою мать. (подробности)