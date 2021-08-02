В Братске полицейские нашли 10-летнего мальчика, который боялся возвращаться домой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске в полицию обратился отец 10-летнего школьника. Мальчик ушел гулять и не вернулся домой. Попытки мужчины найти ребенка самостоятельно оказались безуспешными. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На розыск школьника были немедленно ориентированы все наружные наряды полиции. Инспекторы ОДН и оперативники устанавливали дружеские связи пропавшего, патрульные экипажи обследовали дворовые территории и места массового скопления несовершеннолетних. Кроме того, участковые уполномоченные полиции проверяли подъезды домов и чердачные помещения, - рассказали в ведомстве.

Нашли мальчика только утром. Полицейские заметили его на одной из центральных улиц города.

Свой поступок школьник объяснил тем, что во время прогулки не уследил за временем, а когда осознал, что уже поздно, испугался гнева родителей и решил не возвращаться домой.

Сотрудники ОДН провели с родителями и несовершеннолетним профилактическую беседу.

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