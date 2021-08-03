Аварийное отключение света произошло в Свердловском районе Иркутска Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

3 августа в 09:14 произошло аварийное отключение электроэнергии в Свердловском районе города Иркутска. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

- Бригада "Южных электрических сетей" направлена для определения и устранения причины отключения, - рассказали в соцсетях компании.

Так без света остались жители домов в микрорайоне Ершовский и СНТ Геолог. Энергетики планируют восстановить электроснабжение к 12:00.

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