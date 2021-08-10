Женщина на "Тойоте Порте" насмерть сбила пешехода, который шел по обочине в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Этой ночью смертельное ДТП произошло в Усольском районе вблизи поселка Тельма. Там 47-летняя женщина насмерть сбила пешехода. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- На 1817 км автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи рабочего поселка Тельма Усольского района 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Порте», допустила наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода, после чего совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в ведомстве.

Пешеход погиб на месте. Женщину госпитализировали в больницу.

Мужчина не имел при себе световозвращающих элементов, тем самым нарушил правила дорожного движения.

За семь лет общего водительского стажа автомобилистка привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения один раз, выехав за стоп-линию.

Инспекторы ГИБДД выяснят все обстоятельства аварии. Также устанавливается личность погибшего.

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