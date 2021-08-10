Иркутская транспортная прокуратура выявила контрабанду леса в Китай на 8 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская транспортная прокуратура выявила контрабанду леса в Китай. Это вскрылось в ходе проверки пунктов приёма и отгрузки древесины, находящихся на железнодорожных тупиках в Иркутске в июле текущего года. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В ходе проверки установлено, что в адрес владельца одного проверяемого пункта, находящегося в Ленинском районе Иркутска, лес поставлялся по фиктивно заключенным договорам купли-продажи лесоматериалов. Впоследствии незаконно приобретённый лес был экспортирован по внешнеэкономическим контрактам в КНР, - рассказали в ведомстве.

Транспортный прокурор направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения следственным отделом ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере. Стоимость лесоматериалов составила более 8 миллионов. рублей.

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