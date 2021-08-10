В Бурятии инспекторы рыбоохраны выловили омуля на сумму больше миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии перед судом предстали трое обвиняемых в незаконной ловле нерестового байкальского омуля. Двое из них являлись инспекторами рыбоохраны. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Бурятии.

- В судебном заседании установлено, что государственный инспектор рыбоохраны, находясь при исполнении должностных обязанностей, внештатный общественный инспектор рыбоохраны и житель республики в октябре 2020 года по предварительному сговору, используя служебное самоходное транспортное плавающее средство, прибыли в местность острова «Медвежий» реки Селенга, - рассказали в ведомстве.

Так, с помощью сетей злоумышленники выловили 156 хвостов нерестового омуля. Ущерб оценен в 1,1 миллион рублей.

Кабанский районный суд в связи с полным возмещением ущерба, раскаянием в содеянном назначил виновным наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому. Должностному лицу назначено дополнительное наказание – лишение права занимать должности федерального государственного служащего, связанные с осуществлением функций представителя власти в области рыбоохраны сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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