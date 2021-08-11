Названы адреса, где в Иркутске не будет горячей воды 12 августа

Названы адреса, где в Свердловском и Правобережном округах Иркутска, не будет горячей воды

Жителей Свердловского и Правобережного округов Иркутска предупреждают об отключении горячей воды. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

- 12 августа в некоторых домах в части Иркутска будет отключено горячее водоснабжение на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - рассказали в соцсетях компании.

Отключение горячей воды продлится с 9:00 до 20:00 12 августа.

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