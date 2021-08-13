О "недовольном" медведе предупредили посетителей маршрута "о.п. Тёмная Падь – Старая Ангасолка" Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Сотрудники "Заповедного Прибайкалья" предупредили туристов о медведе. С хозяином тайги инспекторы встретились на КБЖД этой ночью. Об этом сообщили в официальном аккаунте заповедника.

- Рык медведя в темноте - звук не из приятных! Выслушать целую "тираду" чем-то недовольного хозяина тайги, накануне пришлось оперативной группе. С косолапым инспекторы столкнулись недалеко от посёлка Старая Ангасолка, расположенного на КБЖД. На глаза в этот раз зверь так и не показался. Однако у сотрудников природоохранного учреждения есть предположения, что это та же самая особь, которая несколькими днями ранее в светлое время суток демонстративно прогуливалась вдоль тропинок, всем своим видом показывая прохожим, кто здесь хозяин, -рассказали в соцсетях ФГБУ Заповедного Прибайкалья.

Сегодня туристический маршрут "о.п. Тёмная Падь – Старая Ангасолка" не закрыт для посещения. Однако, туристов убедительно просят быть осторожными - не сходить с тропинки, не углубляться в лес и не отправляться в пешее путешествие в одиночку. А также, главное правило - не выходить на маршрут после наступления темноты.

Также сотрудники заповедника напоминают, что возможно выбрать альтернативный маршрут.

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