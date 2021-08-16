Стоявшая в очереди к терминалу женщина, спасла от мошенников жительницу Ангарска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обмануть 55-летнюю жительницу Ангарска мошенники попытались по классической схеме. Они позвонили ей и представились сотрудниками службы безопасности банка. Сразу сообщили, и что на ее имя оформлен кредит в 200 тысяч рублей. Чтобы его аннулировать, аферисты предложили оформить так называемый «зеркальный» кредит и положить деньги на «безопасный счет», а в это время якобы «служба безопасности банка» проведет операцию по выявлению «нечестных сотрудников».

Женщина поверила не сразу. Тогда мошенники подключили к разговору ненастоящего полицейского, который по телефону смог убедить ангарчанку принять участие в выдуманной «спецоперации» и не сообщать никому ее детали. Тогда сибирячка все же оформила на себя кредит в 200 тысяч рублей и отправилась к банковскому терминалу, чтобы перевести их на указанный аферистами счет. Но успела совершить только 4 операции, когда ее остановила стоявшая в очереди девушка.

- Она спросила, осознаю ли я, что сейчас разговариваю с мошенниками, - цитирцет ангарчанку пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Забрала у меня телефон и несколькими фразами, несмотря на угрозы собеседников, прекратила с ними разговор. Ее поддержали еще несколько человек и отправили меня писать заявление в полицию.

Таким образом, доверчивая женщина не успела отдать преступникам все свои сбережения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутским полицейским пришлось по рентгеновским снимкам зубов и костей выяснять возраст мошенницы, чтобы доказать ее вину (Подробности)

Иркутский психолог рассказала, почему сибиряки верят мошенникам и отправляют им миллионы рублей (Подробности)