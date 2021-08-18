70% школ и детских садов Иркутска готовы к началу учебного года Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске продолжаются проверки по пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. В данный момент комиссия приняла более 70% организаций. В том числе 36 школ, 7 учреждений дополнительного образования, 129 детских садов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

– В этом году мы предусмотрели дополнительное финансирование на то, чтобы в детских садах появилась физическая охрана. Сегодня во всех учреждениях образования есть мобильная тревожная сигнализация, а в 15 учреждениях дополнительно имеется стационарная кнопка, – подчеркнул глава города.

Также в школах и садах предусмотрен пропускной режим. Специалисты ежедневно проверяют здания и потенциально опасные участки. Сотрудники охраны прошли обязательные инструктажи. Их оснастили техническими средствами защиты, пожаротушения, системой оповещения. Для руководителей школ создан специальный алгоритм действий при возникновении или угрозе экстренной ситуации.

Учреждения, где были выявлены замечания, работают над их устранением.

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