Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2021 5:16

Трагедией завершились поиски пропавшего без вести жителя Иркутска

Его искали с 14 августа
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трагедией завершились поиски пропавшего без вести жителя Иркутска

Трагедией завершились поиски пропавшего без вести жителя Иркутска

Иркутские полицейские завершили поиски пропавшего без вести 47-летнего мужчины. Его мать, которая обратилась в полицию, рассказала, что еще 14 августа сын ушел из дома, и не вернулся.

- Мужчина найден мертвым, - сообщили корреспонденту «КП»_»Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Подробности трагедии выясняются.

А в это время в Иркутске продолжается розыск подозреваемого в разбойном нападении на кафе на улице Воровского. Туда ворвался мужчина, который напал на сотрудницу и похитил деньги из кассы. Подробные приметы преступника, смотрите ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За тебя интерес…»: 16-летняя сибирячка написала школьнику в соцсетях, а через 9 дней убила его ударом ножа в сердце (Подробности)

Водитель скорой помощи из Читы благодаря приемам из вольной борьбы скрутил насильника, напавшего на женщину (Подробности)