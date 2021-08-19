Трагедией завершились поиски пропавшего без вести жителя Иркутска

Иркутские полицейские завершили поиски пропавшего без вести 47-летнего мужчины. Его мать, которая обратилась в полицию, рассказала, что еще 14 августа сын ушел из дома, и не вернулся.

- Мужчина найден мертвым, - сообщили корреспонденту «КП»_»Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Подробности трагедии выясняются.

А в это время в Иркутске продолжается розыск подозреваемого в разбойном нападении на кафе на улице Воровского. Туда ворвался мужчина, который напал на сотрудницу и похитил деньги из кассы. Подробные приметы преступника, смотрите ЗДЕСЬ.

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