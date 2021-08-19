Сброс воды на Иркутской ГЭС снизят из-за повышения уровня Иркута Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сброс воды на Иркутской ГЭС снизят до 3000 м³/с из-за повышения уровня воды в реке Иркут. Специалисты прогнозируют, что местами вода достигнет критических отметок. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Эти данные стали основанием для внесения изменений в режим работы Иркутского гидроузла, утвержденных Енисейским бассейновым водным управлением. Сбросные расходы могут быть изменены в зависимости от гидрологической обстановки, складывающейся на реках региона, - рассказали в ведомстве.

Экстренные службы переведены в режим готовности к реагированию на возможные происшествия.

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