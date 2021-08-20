Двух туристов эвакуировали с Шумакских источников в Бурятии. Фото: пресс-служба БПСО МЧС России

Накануне в Бурятии спасатели на вертолете эвакуировали двух туристов с Шумакских источников. У одного из них был приступ панкреатита, а другой мужчина травмировал плечо. Об этом сообщили в официальном аккаунте Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

- Первый мужчина был передан врачам скорой помощи в Иркутске, другой – с вывихом плеча, от помощи врачей отказался, - рассказали подробности в ведомстве.

Кроме того, пять спасателей Усть-Баргузинского подразделения БПСО в Бурятии закончили поиски пропавшего мужчины с детьми на реке Турка Прибайкальского района. Еще 16 августа жители села Гремячинск отправились на сплав по реке на пятиместной резиновой лодке.

Туристы не вернулись из путешествия к условленному времени. Спасатели нашли семью ниже по течению реки Турка в восьми километрах от села Золотой Ключ. Они отказались от помощи.

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