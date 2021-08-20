Пять жителей Иркутской области были спасены из горящих многоэтажек прошлой ночью. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне ночью около 23.00 загорелась пятиэтажка в Усолье-Сибирском. Из квартиры на первом этаже шел дым и был задымлен подъезд. 10 человек выбежали из дома самостоятельно. С верхних этажей пожарные эвакуировали четырех жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Черемхово из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар в жилом доме. Из загоревшейся квартиры на втором этаже спасли мужчину.

Еще один пожар площадью 10 квадратных метров случился вчера днем около 15.00 в Братске в жилом районе Энергетик. Огонь охватил квартиру на первом этаже пятиэтажного дома. 15 человек сами эвакуировались из дома. Сотрудники МЧС предварительно выяснили, что пожар начался из-за аварийной работы электрооборудования.

Всего за минувший четверг в регионе зарегистрировали 19 пожаров, и в них никто не пострадал. Эвакуировали 35 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух туристов эвакуировали с Шумакских источников в Бурятии. Один мужчина от помощи врачей отказался (подробности)

Вандалы подожгли книги перед Пушкинской библиотекой в Чите. Горожане возмущены этим неслыханным случаем (подробности)