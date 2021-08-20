Площадь лесных пожаров уменьшилась в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области уменьшилась площадь лесных пожаров. Так, за сутки было потушено два очага в Катангском районе. Огонь прошел по территории площадью 5,4 тыс. га. На месте работали 57 человек и шесть единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Общая площадь пожаров сократилась ещё на 6,4 тыс. га. Площадь активного горения за сутки в области стала меньше и составила 52,47 га, - рассказали в ведомстве.

На утро 20 августа локализовано восемь пожаров на площади 75 тыс га. Продолжают действовать еще 10 пожаров, все они в Катангском районе.

Жителей области просят соблюдать правила пожарной безопасности и отказаться от посещений лесов.

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