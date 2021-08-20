Администрация Иркутска подала в суд на подрядчика, который выполнял ремонт на улице Баумана Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Администрация Иркутска подала в суд на подрядчика, который выполнял ремонт на улице Баумана на участке от 18-го до 21-го Советских переулков. В июне 2019 года с компанией был заключен муниципальный контракт. Его стоимость составила более 200 миллионов рублей. В рамках гарантийных обязательств были замечены недостатки выполненных работ, их застройщик должен был исправить до 31 мая. Однако и при второй проверке были найдены дефекты. Подрядчика из-за невыполнения им условий контракта обязали выплатить пенни, что тоже компанией исполнено не было. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска было подано исковое заявление в Арбитражный суд Иркутской области с просьбой обязать подрядную организацию устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного срока по муниципальному контракту, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, подрядчик обязан выплатить неустойку за каждое нарушение гарантийных обязательств в размере 1 793 814 рублей и штраф в размере 300 тысяч рублей.

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