Мошенник, который с помощью поддельного паспорта снял в банке миллион рублей, отправится в колонию в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске суд вынес приговор мошеннику, который с помощью поддельного паспорта, обналичил в банкоматах больше миллиона рублей. Он признан виновным в мошенничестве. Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что с декабря 2014 года по сентябрь 2015 подсудимый, используя поддельный паспорт гражданина России, снял в отделениях и банкоматах одного из банков денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей. Впоследствии злоумышленники заявили о незаконном обналичивании денег неизвестным лицом и добились их возврата банком, - рассказали в ведомстве.

Суд приговорил мужчину, заключившего досудебное соглашение, к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Кировский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении его подельников.

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