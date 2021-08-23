В дату 21.08.21 в Иркутской области поженились около 200 пар Фото: Станислав ШАХОВ

Одной из популярных дат для бракосочетания в 2021 году стало 21 августа. Свадебный тренд поддерживают и в Иркутской области. В этот день в регионе поженились около 200 пар. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ЗАГСа.

- Здесь число года (21) дублируется с числом месяца (21) и усиливается восьмеркой, которая является символом бесконечности и гармонии. К тому же, август – теплое время года, когда удобно проводить свадебную церемонию под открытым небом, а суббота – самый благоприятный день для свадьбы, ведь это выходной, за которым следует еще один выходной, - отметили в ведомстве.

В Областном центре 21 августа появились брак заключили 84 пары молодоженов.

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