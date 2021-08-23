Восемь наркоторговцев в Иркутской области отправят за решетку на срок от 7 до 16 лет

Восьмерых наркоторговцев в Иркутской области отправят за решетку на срок от 7 до 16 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Группу наркоторговцев из Иркутской области приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 16 лет. Семеро мужчин и одна женщина привлечены к уголовной ответственности по статьям за участие в преступном сообществе и покушение на сбыт наркотиков с использованием интернета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- С июня по ноябрь 2019 г. злоумышленники приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали их и помещали в тайники, координаты которых приобретателям сообщали через сеть Интернет, - рассказали подробности в ведомстве.

Как выяснили следователи, лидер, личность которого не установлена, собрал группу из более чем 8 человек и с их помощью организовал сбыт наркотиков.

Нижнеудинский городской суд вынес наказание в виде лишения свободы для мужчин в исправительной колонии строгого режима, для женщины - в колонии общего режима. Дополнительно преступникам придется заплатить штрафы от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, так как подсудимые обжаловали решение суда.

Уголовные дела других участников еще расследуются и выделены в отдельное производство.

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