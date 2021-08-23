Все школы Иркутска готовы к учебному году Фото: Иван ВИСЛОВ

Школы Иркутска готовы к новому учебному году. В городе завершилась приемка школ специальной комиссией. В нее входили специалисты департамента образования, сотрудники Росгвардии, правоохранительных органов, пожарного надзора, а также члены родительского комитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Для безопасности в школах и детских садах создан порядок пропуска, проводятся ежедневные проверки зданий и опасных участков. Кроме того разработаны планы эвакуации, а охранники прошли инструктажи, - рассказали в пресс-службе.

Во всех школах и детских садах города есть тревожные и пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, а также средства для тушения пожаров. Кроме того, во всех образовательных учреждениях есть мобильная тревожная сигнализация, а в некоторых - стационарная кнопка.

В День знаний все службы перейдут на усиленный режим работы. В

каждой школе будет работать служба охраны, а на дорогах города дежурить ГИБДД.

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